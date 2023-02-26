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Большунов и Терентьев — лучшие в квалификации командного спринта. Оба уступили Устюгову

Большунов и Терентьев — лучшие в квалификации командного спринта. Оба уступили Устюгову
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В Малиновке (Архангельская область) состоялась квалификация мужского командного спринта в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам.

Напомним, согласно новому регламенту, каждый спортсмен команды пробежит с раздельного старта один спринтерский круг, после чего время обоих спортсменов суммируется. Сумма времени определит результат команды в квалификации. 15 лучших по результатам квалификации команд выйдут в финал.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Командный спринт. Квалификация. Мужчины

1. Сергей Устюгов — 02.50,46.
2. Александр Терентьев — отставание 5,95.
3. Артём Мальцев + 6,61.
4. Александр Большунов + 6,62.

Согласно регламенту, по общим показателям квалификация выиграла команда Архангельской области (Большунов, Терентьев). Команда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) (Устюгов в паре с Рифатом Сафиуллиным) также квалифицировалась в финал.

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