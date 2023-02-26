Американки Диггинс и Керн выиграли квалификацию женского командного спринта на ЧМ-2023

В Планице (Словения) на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам прошла квалификация женского командного спринта.

Напомним, согласно регламенту, каждый спортсмен команды пробежит с раздельного старта, после чего время обоих спортсменов суммируется. Сумма времени определит результат команды в квалификации. 15 лучших по результатам квалификации команд выйдут в финал.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Командный спринт. Квалификация. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.05.69.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 0,15.

3. Надине Фендрих (Швейцария) +1,34.

4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) + 1,83.

Согласно регламенту, по общим показателям квалификацию выиграла команда США (Джессика Диггинс, Джулия Керн). Вторыми стали шведские спортсменки (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг). На третьем месте сборная Норвегии (Анне Кьерсти Кальво, Тириль Уднес Венг).