Пантрина: знала, что Непряева может меня догнать. Поэтому просто фигачила и фигачила

Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала победу в командном спринте, который прошёл в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Пантрина вместе с Екатериной Смирновой представляла Тюменскую область.

«Знала, что Непряева может меня догнать. Но я просто со старта поехала. У меня был такой адреналин, просто фигачила, фигачила и приехала первой. Естественно, очень удивлена таким результатом. Не думала, что всё так будет. Выходила бороться за первое место, но знала, что будет тяжело. Там же Наташа. Очень довольны, не передать эмоции», — сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Командный спринт. Женщины. Финал

1. Тюменская область (Екатерина Смирнова/Елизавета Пантрина) — 21.07,0.

2. Архангельская область (Светлана Заборская/Наталья Непряева) — отставание 4,2 секунды.

3. Республика Татарстан (Анастасия Доценко/Христина Мацокина) + 24,1.