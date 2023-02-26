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Большунов и Терентьев стали победителями командного спринта на «Чемпионских высотах»

Большунов и Терентьев стали победителями командного спринта на «Чемпионских высотах»
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В Малиновке (Архангельская область) прошёл мужской командный спринт в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала сборная Архангельской области, в которую вошли Александр Большунов и Александр Терентьев.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Командный спринт. Мужчины. Финал

1. Архангельская область (Александр Терентьев/Александр Большунов) — 18.11,9.
2. Тюменская область — 1 (Иван Якимушкин/Артём Мальцев) — отставание 0,6 секунды.
3. Республика Коми (Илья Порошкин/Илья Семиков) + 9,9.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

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