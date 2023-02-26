Смирнова раскрыла тактику борьбы с Непряевой в командном спринте на «Чемпионских высотах»

Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала победу в командном спринте, который прошёл в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Смирнова вместе с Елизаветой Пантриной представляла Тюменскую область.
«У меня была задача на гонку — просто выходить и работать, ни на кого внимания не обращать. Мне тяжело давались участки на стадионе, потому что там сильный ветер. Я шла первая и испытывала сильное сопротивление, а у тех, кто шёл за мной, такого уже не было. Зато болельщики поддерживали — так непривычно! Я сначала даже испугалась из-за того, что все кричали.
Заочная борьба с Непряевой? Да, мне нужно было как можно дальше уехать от её напарницы, чтобы привезти Елизавете как можно большее преимущество», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата! Андрей Шитихин.
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