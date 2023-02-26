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Елена Вяльбе рассказала, готова ли простить Томаса Баха, если он принесёт извинения

Елена Вяльбе рассказала, готова ли простить Томаса Баха, если он принесёт извинения
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о том, простила бы она главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, если бы он извинился.

«Бог простит. Кто мы такие? Все грешны», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Сегодня, 26 февраля, на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область) прошли командные спринты. Лучшими в женских соревнованиях стали представительницы Тюменской области Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. У мужчин победу одержала команда Архангельской области, в состав которой вошли Александр Терентьев и Александр Большунов.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине.

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