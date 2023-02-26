Елена Вяльбе рассказала, готова ли простить Томаса Баха, если он принесёт извинения

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о том, простила бы она главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, если бы он извинился.
«Бог простит. Кто мы такие? Все грешны», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Сегодня, 26 февраля, на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область) прошли командные спринты. Лучшими в женских соревнованиях стали представительницы Тюменской области Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. У мужчин победу одержала команда Архангельской области, в состав которой вошли Александр Терентьев и Александр Большунов.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине.
- 26 февраля 2023
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:20
-
14:06
-
13:57
-
13:55
-
12:25
-
12:00
-
11:47
-
11:14
-
11:02
-
10:33
-
10:12
-
09:47
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
01:33
-
00:43
- 25 февраля 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:21
-
19:18
-
18:56
-
18:46