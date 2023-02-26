Елена Вяльбе: я не такая злая, как все думают

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не стала бы сжигать чьё-то чучело на Масленицу.

«Чьё чучело хотела бы сжечь на Масленицу? Вы не думайте, что я какая-то кровожадная. Я бы никогда такого не делала, потому что это же грех большой. Я никаких людей не хочу сжигать, и вообще я не такая злая, как все думают», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Сегодня, 26 февраля, на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область) прошли командные спринты. Лучшими в женских соревнованиях стали представительницы Тюменской области Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. У мужчин победу одержала команда Архангельской области, в состав которой вошли Александр Терентьев и Александр Большунов.