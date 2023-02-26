Елизавета Пантрина: обогнать Непряеву – это, конечно, событие

Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала победу в командном спринте, который прошёл в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Пантрина вместе с Екатериной Смирновой представляла Тюменскую область.

«Обогнать Непряеву – это, конечно, событие. Всё реально, всё возможно. Мы тренируемся так же много и упорно, чтобы быть первыми, самыми лучшими и самыми сильными.

Честно говоря, когда я побежала первый круг, то поняла, что могу бороться, потому что самочувствие позволяло. Я на последнем круге на адреналине выдала всё, что могла. Эмоции зашкаливали, силы были.

Конечно, мы переживали друг за друга, потому что это командная работа. Я в первый раз бежала с Катей, но всё получилось», — передаёт слова Пантриной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.