Елизавета Пантрина: обогнать Непряеву – это, конечно, событие

Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала победу в командном спринте, который прошёл в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Пантрина вместе с Екатериной Смирновой представляла Тюменскую область.
«Обогнать Непряеву – это, конечно, событие. Всё реально, всё возможно. Мы тренируемся так же много и упорно, чтобы быть первыми, самыми лучшими и самыми сильными.
Честно говоря, когда я побежала первый круг, то поняла, что могу бороться, потому что самочувствие позволяло. Я на последнем круге на адреналине выдала всё, что могла. Эмоции зашкаливали, силы были.
Конечно, мы переживали друг за друга, потому что это командная работа. Я в первый раз бежала с Катей, но всё получилось», — передаёт слова Пантриной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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