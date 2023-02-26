Елена Вяльбе: конечно, нам нужно выступать на чемпионатах мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об уровне борьбы на российских соревнованиях на фоне международных стартов.

«Конечно, нам нужно выступать на чемпионатах мира. Мы говорим о том, что спортсмены должны соревноваться, мы для них делаем всё: подобие Кубка мира за исключением «Тур де Ски», альтернативу чемпионата мира. Всё это только для того, чтобы спортсмены могли соревноваться. Но у нас в этом сезоне Кубок России очень насыщенный и интересный. Финал, мне кажется, будет классным, у нас там мини-тур будет. Все, кто борются за лидерство, на финал приедут», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.