Елена Вяльбе объяснила, в чём причина неудач Вероники Степановой на «Чемпионских высотах»
Поделиться
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Веронике Степановой не удаётся показать высокие результаты в гонках на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам, которые проходят в Малиновке (Архангельская область).
В Малиновке 22-летняя Степанова заняла 11-е место в скиатлоне, а в классическом спринте выбыла на стадии четвертьфиналов. В командном спринте Вероника участие не приняла.
«Мы на эту тему общались с Егором Сориным. Думаю, она слишком долго была на высоте. Это перебор. Сегодня я её видела, она мне сказала, что у неё насморк. Может было предболезненное состояние», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:20
-
14:06
-
13:57
-
13:55
-
12:25
-
12:00
-
11:47
-
11:14
-
11:02
-
10:33
-
10:12
-
09:47
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
01:33
-
00:43
- 25 февраля 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:21
-
19:18
-
18:56
-
18:46
Партнерский контент