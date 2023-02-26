Елена Вяльбе объяснила, в чём причина неудач Вероники Степановой на «Чемпионских высотах»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Веронике Степановой не удаётся показать высокие результаты в гонках на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам, которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

В Малиновке 22-летняя Степанова заняла 11-е место в скиатлоне, а в классическом спринте выбыла на стадии четвертьфиналов. В командном спринте Вероника участие не приняла.

«Мы на эту тему общались с Егором Сориным. Думаю, она слишком долго была на высоте. Это перебор. Сегодня я её видела, она мне сказала, что у неё насморк. Может было предболезненное состояние», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.