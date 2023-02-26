Клебо с Голбергом стали победителями командного спринта на чемпионате мира — 2023

В Планице (Словения) завершился мужской командный спринт в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта. Его победителями стали представители сборной Норвегии.

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1. Норвегия (Пол Голберг и Йоханнес Клебо) — 17.28,14.

2. Италия (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино) — отставание 2,48 секунды.

3. Франция (Рено Же и Ришар Жув) + 16,48.

4. Канада (Антуан Сир и Грэм Ритчи) + 22,95.

5. Швеция (Калле Хальфварссон и Эдвин Ангер) + 29,58.

6. Великобритания (Джеймс Клагнет и Эндрю Янг) + 32,52.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.