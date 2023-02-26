«Знаете сколько Баху надо извиняться?» Большунов — о прощении МОК за отстранение россиян

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, простил бы президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, если бы он принёс извинения.

«Там знаете сколько надо извиняться? Сколько они уже нагрешили! Но прощать надо всех. Нельзя постоянно жить в обидах. Даже того, кто неправильно поступает, можно простить. Но если он ещё раз так поступит, то уже нет ему прощения (улыбается)», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Сегодня, 26 февраля, на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область) прошли командные спринты. Лучшими в женских соревнованиях стали представительницы Тюменской области Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина. У мужчин победу одержала команда Архангельской области, в состав которой вошли Александр Терентьев и Александр Большунов.