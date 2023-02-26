Микаэль Кингсбери и Перрин Лаффон одержали победы в парном могуле на ЧМ в Бакуриани

На грузинском горном курорте Бакуриани проходит чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. 26 февраля определились обладатели наград в парном могуле среди мужчин и женщин. Канадец Микаэль Кингсбери стал сильнейшим в финале мужских соревнований, среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала француженка Перрин Лаффон.
Для Кингсбери эта победа стала уже восьмой на чемпионатах мира, что является абсолютным рекордом среди мужчин и женщин. Лаффон стала чемпионкой мира в пятый раз. Ранее на текущем чемпионате мира Кингсбери и Лаффон стали победителями в могуле среди мужчин и женщин соответственно.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Бакуриани (Грузия). Парный могул. Мужчины:
1. Микаэль Кингсбери (Канада).
2. Вальтер Вальберг (Швеция).
3. Мэтт Грэм (Австралия).
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Бакуриани (Грузия). Парный могул. Женщины:
1. Перрин Лаффон (Франция).
2. Джелин Кауф (США).
3. Авиталь Кэрролл (Австрия).
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