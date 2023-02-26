Видеообзор триумфа Клебо и Голберга в командном спринте на ЧМ-2023 в Планице

Норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг завоевали золото в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами командного спринта у мужчин.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, мужчины. Финал

1. Норвегия (Пол Голберг и Йоханнес Клебо) — 17.28,14.

2. Италия (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино) — отставание 2,48 секунды.

3. Франция (Рено Же и Ришар Жув) +16,48.

4. Канада (Антуан Сир и Грэм Ритчи) +22,95.

5. Швеция (Калле Хальфварссон и Эдвин Ангер) +29,58.

6. Великобритания (Джеймс Клагнет и Эндрю Янг) +32,52.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.