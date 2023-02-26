Норвежцы прокомментировали победу в лыжном двоеборье в миксте на чемпионате мира в Планице

Члены сборной Норвегии высказались о победе в командных соревнованиях по лыжному двоеборью в миксте, который проходил на чемпионате мира в Планице (Словения). В составе норвежцев золотые медали получили Ида-Мари Хаген, Йенс Лурос Офтебру, Ярль Магнус Рийбер и Гида Вествольд Хансен. Командные смешанные соревнования впервые были включены в программу мирового первенства.
«Это приятно. Мы все отлично поработали на трамплине и хорошо показали себя на дистанции. Когда всё получается, мы непобедимы», — приводит NRK слова Ярля Магнуса Рийбера.
«Я считаю, что это очень важный шаг. Вы должны работать вместе: и мужчины, и женщины. Это означает, что все команды должны делать равные ставки на представителей обоих полов», — добавляет Гида Вествольд Хансен.
«Очень здорово, что мы, норвежская команда, стали первыми чемпионами мира в этой дисциплине. А потом, я надеюсь, его включат и в олимпийскую программу. Это наша цель», — говорит Йенс Лурос Офтебру.
- 26 февраля 2023
-
20:10
-
19:23
-
18:43
-
18:24
-
17:32
-
17:31
-
17:26
-
17:01
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:19
-
16:02
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:20
-
14:06
-
13:57
-
13:55
-
12:25
-
12:00
-
11:47