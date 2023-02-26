Норвежцы прокомментировали победу в лыжном двоеборье в миксте на чемпионате мира в Планице

Члены сборной Норвегии высказались о победе в командных соревнованиях по лыжному двоеборью в миксте, который проходил на чемпионате мира в Планице (Словения). В составе норвежцев золотые медали получили Ида-Мари Хаген, Йенс Лурос Офтебру, Ярль Магнус Рийбер и Гида Вествольд Хансен. Командные смешанные соревнования впервые были включены в программу мирового первенства.

«Это приятно. Мы все отлично поработали на трамплине и хорошо показали себя на дистанции. Когда всё получается, мы непобедимы», — приводит NRK слова Ярля Магнуса Рийбера.

«Я считаю, что это очень важный шаг. Вы должны работать вместе: и мужчины, и женщины. Это означает, что все команды должны делать равные ставки на представителей обоих полов», — добавляет Гида Вествольд Хансен.

«Очень здорово, что мы, норвежская команда, стали первыми чемпионами мира в этой дисциплине. А потом, я надеюсь, его включат и в олимпийскую программу. Это наша цель», — говорит Йенс Лурос Офтебру.