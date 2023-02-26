Сандра Неслунд стала трёхкратной чемпионкой мира в ски-кроссе
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Шведская фристайлистка Сандра Неслунд одержала победу в ски-кроссе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в Бакуриани (Грузия). Второе место досталось представительнице Австрии Катрин Офнер, бронзовую медаль завоевала Фанни Смит из Швейцарии.
Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Бакуриани (Грузия). Ски-кросс. Женщины. Финал:
1. Сандра Неслунд (Швеция).
2. Катрин Офнер (Австрия).
3. Фанни Смит (Швейцария).
4. Мариэль Томпсон (Канада).
Это третья золотая медаль чемпионатов мира в дисциплине ски-кросс в карьере 26-летней Неслунд. Также она является победителем Олимпийских игр в Пекине в данном виде.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит с 19 февраля по 5 марта в Бакуриани (Грузия).
Новость по темеЧемпионат мира по фристайлу и сноуборду: расписание соревнований
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