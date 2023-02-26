«Мне пришлось тяжело работать. Она задала высокий темп». Рибом — о борьбе с Диггинс

Шведская лыжница Эмма Рибом высказалась о борьбе с американкой Джессикой Диггинс в командном спринте на чемпионате мира, который проходит в Планице (Словения). Шведки стали победителями, сборная США финишировала на третьем месте.
«Мне действительно пришлось очень тяжело работать. Джессика с самого начала задала высокий темп. Я очень устала. Я едва могла стоять. Мне потребовалось некоторое время, чтобы встать после этапа. На трясущихся ногах я побежала к финишу. Но было здорово увидеть Йонну на первом месте», — приводит слова Рибом SVT.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
- 26 февраля 2023
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