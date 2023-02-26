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Немецкие прыгуны выиграли смешанные командные соревнования на чемпионате мира в Планице

Немецкие прыгуны выиграли смешанные командные соревнования на чемпионате мира в Планице
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Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина стала победителем командных соревнований в миксте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения). Сборную Германии представляли Зелина Фрайтаг, Карл Гайгер, Катарина Альтхаус и Андреас Веллингер. Серебряные медали достались команде Норвегии, бронзу завоевали спортсмены из Словении.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Планица (Словения). Прыжки с трамплина. Микст:

1. Германия — 1017,2 балла.
2. Норвегия — 1004,5 балла.
3. Словения — 1000,4 балла.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 проходит с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Прыжки с трамплина
Микст. Трамплин HS-102
26 февраля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Германия
1017.2
2
Норвегия
1004.5
3
Словения
1000.4
Комментарии
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