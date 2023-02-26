Немецкие прыгуны выиграли смешанные командные соревнования на чемпионате мира в Планице

Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина стала победителем командных соревнований в миксте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения). Сборную Германии представляли Зелина Фрайтаг, Карл Гайгер, Катарина Альтхаус и Андреас Веллингер. Серебряные медали достались команде Норвегии, бронзу завоевали спортсмены из Словении.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Планица (Словения). Прыжки с трамплина. Микст:

1. Германия — 1017,2 балла.

2. Норвегия — 1004,5 балла.

3. Словения — 1000,4 балла.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 проходит с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.