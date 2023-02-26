Немецкие прыгуны выиграли смешанные командные соревнования на чемпионате мира в Планице

Сборная Германии по прыжкам на лыжах с трамплина стала победителем командных соревнований в миксте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения). Сборную Германии представляли Зелина Фрайтаг, Карл Гайгер, Катарина Альтхаус и Андреас Веллингер. Серебряные медали достались команде Норвегии, бронзу завоевали спортсмены из Словении.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Планица (Словения). Прыжки с трамплина. Микст:
1. Германия — 1017,2 балла.
2. Норвегия — 1004,5 балла.
3. Словения — 1000,4 балла.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2023 проходит с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения).
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.
- 26 февраля 2023
-
22:55
-
20:45
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
19:23
-
18:43
-
18:24
-
17:32
-
17:31
-
17:26
-
17:01
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:19
-
16:02
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:20
-
14:06
-
13:57