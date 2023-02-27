Юлия Ступак предложила созвать встречу с иностранными лыжниками по теме допуска россиян

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете российская лыжница Юлия Ступак предложила российским и иностранным спортсменам провести встречу на нейтральной территории, чтобы обсудить вопрос санкций в отношении россиян.

«Думаю, что было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить ситуацию на нейтральной территории. Я на миллион процентов уверена, что лично к нам не было бы никаких претензий у иностранных спортсменов. Но мне кажется, что на такой разговор вряд ли кто-то согласится, и это вряд ли будет зависеть от нас», – приводит слова Ступак ТАСС.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).