Юлия Ступак предложила созвать встречу с иностранными лыжниками по теме допуска россиян
Поделиться
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете российская лыжница Юлия Ступак предложила российским и иностранным спортсменам провести встречу на нейтральной территории, чтобы обсудить вопрос санкций в отношении россиян.
«Думаю, что было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить ситуацию на нейтральной территории. Я на миллион процентов уверена, что лично к нам не было бы никаких претензий у иностранных спортсменов. Но мне кажется, что на такой разговор вряд ли кто-то согласится, и это вряд ли будет зависеть от нас», – приводит слова Ступак ТАСС.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
11:13
-
10:59
-
10:51
-
00:47
- 26 февраля 2023
-
22:55
-
20:45
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
19:23
-
18:43
-
18:24
-
17:32
-
17:31
-
17:26
-
17:01
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:19
-
16:02
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:35
Партнерский контент