Клебо отреагировал на финиш Большунова с одним древком вместо флага России

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал финиш Александра Большунова с одним древком вместо флага России на «Чемпионских высотах». Норвежские журналисты показали Йоханнесу этот ролик и попросили рассказать об увиденном.

«Это он без флага финиширует? Упал флаг перед финишем? Да, Большунов пересекает финишную линию с одним древком. А какую дистанцию они бежали?» — сказал Клебо в интервью Dagbladet.

Фото: ИЗ ЭФИРА DAGBLADET

Ролик доступен в телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Права на видео принадлежат «ООО Национальный телеканал».

Йоханнес Клебо ранее завоевал восьмое золото на чемпионатах мира, победив в командном спринте на соревнованиях в Планице. Он третий спортсмен в истории этого вида спорта по данному показателю. Больше побед на таком высоком уровне одерживали лишь два лыжника – это норвежцы Бьорн Дэли и Петтер Нортуг. В активе Дэли девять золотых медалей, а у Нортуга их 13.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).