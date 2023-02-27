Клебо отреагировал на финиш Большунова с одним древком вместо флага России

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал финиш Александра Большунова с одним древком вместо флага России на «Чемпионских высотах». Норвежские журналисты показали Йоханнесу этот ролик и попросили рассказать об увиденном.
«Это он без флага финиширует? Упал флаг перед финишем? Да, Большунов пересекает финишную линию с одним древком. А какую дистанцию они бежали?» — сказал Клебо в интервью Dagbladet.
Фото: ИЗ ЭФИРА DAGBLADET
Ролик доступен в телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Права на видео принадлежат «ООО Национальный телеканал».
Йоханнес Клебо ранее завоевал восьмое золото на чемпионатах мира, победив в командном спринте на соревнованиях в Планице. Он третий спортсмен в истории этого вида спорта по данному показателю. Больше побед на таком высоком уровне одерживали лишь два лыжника – это норвежцы Бьорн Дэли и Петтер Нортуг. В активе Дэли девять золотых медалей, а у Нортуга их 13.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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