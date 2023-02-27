Пеллегрино: было приятно увидеть удивление на лице Клебо, когда я догнал его

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, занявший вместе с соотечественником Франческо де Фабиани второе место в командном спринте на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), высказался по итогам прошедшей гонки и ответил на вопрос о преследовании норвежца Йоханнеса Клебо на последнем рубеже.

«Когда я был на последнем круге, я решил попробовать ускориться. Было приятно увидеть удивление на лице Клебо, когда я догнал его. Он должен был найти новый способ победить.

Специально меня ждал? Это невозможно. Ему не нужно побеждать таким образом. Он выигрывает каждую гонку. В таком случае каждая гонка для него месть.

Да, однажды в этом сезоне мне удалось обогнать его. Только один раз. Но я всегда горжусь тем, что он не единственный, кто может выигрывать медали на крупных соревнованиях. Мы соревнуемся с 2017 года, и это всегда весело», — приводит слова Пеллегрино Dagbladet.