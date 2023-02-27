Клебо рассказал, как в Норвегии относятся к доминированию своих лыжников

Пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» Йоханнес Клебо ответил на вопрос об отношении норвежцев к доминированию своих лыжников на мировой арене.
«Одной из главных черт норвежского менталитета является стремление к победе. У нас просто сильная команда и понятно, что в каждом соревновании все ребята настроены на борьбу за медали. Команда сильна своим тренерским составом, сервис-группой и другими помощниками. Мы гордимся возможностью представлять свою страну. Для нас многое значит видеть соотечественников на подиуме, слышать победный гимн страны», — приводит слова Клебо «Лыжный спорт».
Накануне Йоханнес Клебо завоевал восьмое золото на чемпионатах мира, победив в командном спринте на соревнованиях в Планице. Он третий спортсмен в истории этого вида спорта по данному показателю. Больше побед на таком высоком уровне одерживали лишь два лыжника – норвежцы Бьорн Дэли (9) и Петтер Нортуг (13).
- 27 февраля 2023
-
12:40
-
12:31
-
12:05
-
11:59
-
11:48
-
11:13
-
10:59
-
10:51
-
00:47
- 26 февраля 2023
-
22:55
-
20:45
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
19:23
-
18:43
-
18:24
-
17:32
-
17:31
-
17:26
-
17:01
-
16:45
-
16:33
-
16:30
-
16:21
-
16:19
-
16:02
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
15:00