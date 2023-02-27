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Клебо рассказал, как в Норвегии относятся к доминированию своих лыжников

Клебо рассказал, как в Норвегии относятся к доминированию своих лыжников
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Пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» Йоханнес Клебо ответил на вопрос об отношении норвежцев к доминированию своих лыжников на мировой арене.

«Одной из главных черт норвежского менталитета является стремление к победе. У нас просто сильная команда и понятно, что в каждом соревновании все ребята настроены на борьбу за медали. Команда сильна своим тренерским составом, сервис-группой и другими помощниками. Мы гордимся возможностью представлять свою страну. Для нас многое значит видеть соотечественников на подиуме, слышать победный гимн страны», — приводит слова Клебо «Лыжный спорт».

Накануне Йоханнес Клебо завоевал восьмое золото на чемпионатах мира, победив в командном спринте на соревнованиях в Планице. Он третий спортсмен в истории этого вида спорта по данному показателю. Больше побед на таком высоком уровне одерживали лишь два лыжника – норвежцы Бьорн Дэли (9) и Петтер Нортуг (13).

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