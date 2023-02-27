Пеллегрино рассказал, о чём думал, когда догнал Клебо в командном спринте

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, занявший вместе с соотечественником Франческо де Фабиани второе место в командном спринте на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения), высказался по итогам прошедшей гонки и ответил на вопрос о преследовании норвежца Йоханнеса Клебо на последнем круге.
«О чём я подумал, когда догнал Клебо? Всё в порядке: медаль в кармане. Теперь можно помечтать о чуть большем. В памяти всплыли два эпизода: финал индивидуального спринта на чемпионате мира 2017 года в Лахти. Клебо тогда выиграл свою первую медаль на чемпионатах – бронзовую. Я стал победителем. А потом чемпионат 2019 года в Австрии, когда мы вместе с Франческо были третьими, а Норвегия – первой.
Спустя несколько лет мы снова в финале. Мы по-прежнему вместе с моим другом, парнем из той же деревни, что и я. Это здорово, что все наши совместные тяжёлые тренировочные будни окупились ещё одной медалью», — приводит слова Пеллегрино «Лыжный спорт».
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