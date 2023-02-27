У Клебо спросили, нужно ли приглашать россиян на встречу лыжников в конце сезона

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо ответил на вопрос о возможном приглашении россиян на общую встречу лыжников в конце сезона. Ранее, отвечая на вопросы журналистов, Клебо предложил в конце сезона устроить спортсменам общую встречу, чтобы выслушать их комментарии и предложения по различным вопросам.

«Приглашать ли на встречу российских спортсменов? Это трудный вопрос. Пока тяжело обсуждать эту тему, и я предпочитаю пропускать её, заботясь о текущих делах здесь», — приводит слова Клебо «Лыжный спорт».

Йоханнес Клебо ранее завоевал восьмое золото на чемпионатах мира, победив в командном спринте на соревнованиях в Планице. Он третий спортсмен в истории этого вида спорта по данному показателю. Больше побед на таком высоком уровне одерживали лишь два лыжника – это норвежцы Бьорн Дэли (9) и Петтер Нортуг (13).

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).