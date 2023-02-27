Организаторы ЧМ по сноуборду и фристайлу перепутали флаги Швейцарии и Швеции

Организаторы чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в Бакуриани (Грузия) перепутали флаги Швейцарии и Швеции. Конфуз случился на награждении призёров соревнований в мужском ски-кроссе, сообщает Expressen.

Победу впервые в карьере одержал итальянский фристайлист Симоне Деромедис. Вторым к финишу пришёл немец Флориан Вильмсман, третье место занял Эрик Моберг из Швеции. Однако когда призёры поднялись на сцену для награждения, зрители заметили на видеостене за спиной у Моберга швейцарский флаг. Пока комментаторы трансляции недоумевали и возмущались в прямом эфире, швед эмоционально праздновал завоевание медали чемпионата мира на фоне флага не своей страны.

Спустя несколько минут организаторы исправили свою ошибку, и за спиной у Моберга появился флаг Швеции.