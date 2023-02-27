Юлия Ступак назвала биатлонисток, которые могут конкурировать по скорости с лыжницами

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак ответила на вопросы о конкуренции с биатлонистками групп Артёма Истомина и Виталия Норицына в чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт в марте в Тюмени.

«Если бы Крис Резцова не ушла в декрет, то она составила бы очень хорошую конкуренцию на дистанции. Ещё Ирка Казакевич. Потренировались с ней этим летом, и я знаю, насколько она хорошо выглядит, именно в лыжной работе. Но сказать, что я боюсь… Я, конечно, никого не боюсь. Себя боюсь иногда. Но в том, что, безусловно, есть хорошие девчонки, — это да, я уверена.

Способны ли биатлонисты обыграть лыжников? Я думаю, что это будет топ-10, хотя никого не хочу обидеть и задеть, просто это всё равно разные виды спорта, и то время, которое они отдают стрельбе и ментальной подготовке, мы отдаём лыжам, и это нормально.

Мы выступали на многих фестивалях с биатлонистами, например Blink, они нам так по ушам поездили хорошо, что я убедилась в том, что сейчас биатлонные скорости плюс-минус наравне с лыжниками.

Не хочу ли перейти в биатлон? Мне было бы интересно пробежать биатлонную гонку в каком-то очень лайтовом формате – не чемпионат России, а просто пострелять. Но как спорт, конечно, для себя не рассматриваю, но чисто фан, почему нет», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».