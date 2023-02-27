Крамер отреагировал на предложение Ступак организовать встречу с иностранными лыжниками

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на предложение олимпийской чемпионки Юлии Ступак о встрече российских лыжников с иностранными спортсменами.
Ступак предложила атлетам собраться вместе на нейтральной территории, чтобы обсудить вопрос санкций в отношении россиян. Некоторое время назад Юлия возмутила соперников тем, что тренировалась в Италии, невдалеке от этапа Кубка мира в Тоблахе.
«Спортсменам, которые жаловались в Тоблахе, лучше самим поговорить с Юлией. Они должны спросить, что она имела в виду под встречей лицом к лицу. Почему они не поговорили с ней? Она не участвует в военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ).
Не понимаю, почему они так злятся. Да, она была в Тоблахе на тренировке. Я не видел её в нагруднике на основной лыжне, только на туристических трассах. У неё есть виза, она может путешествовать и хочет тренироваться.
Нельзя показывать пальцем на россиянку только за то, что она тренировалась в Тоблахе. Почему? Что плохого в том, что она там? Я не понимаю, почему так много людей тычут в неё пальцем», — приводит слова Крамера Dagbladet.
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