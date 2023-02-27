Рекордный трюк помог Брукс принести Великобритании 1-е в истории золото ЧМ в слоупстайле

16-летняя Миа Брукс принесла Великобритании первую в истории золотую медаль чемпионата мира в слоупстайле. Брукс выиграла первенство планеты, которое проходит в Бакуриани (Грузия), став первой женщиной, исполнившей трюк CAB 1440 с четырьмя поворотами в воздухе и двумя захватами доски. Брукс набрала 91,38 балла, опередив олимпийскую чемпионку Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии.
В соревнованиях мужчин лучший результат показал норвежец Маркус Кливленд.
Сноуборд. Чемпионат мира. Бакуриани, Грузия
Слоупстайл. Женщины
1. Миа Брукс (Великобритания) – 91,38.
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 88,78.
3. Мияби Оницука (Япония) – 83,05.
Мужчины
1. Маркус Кливленд (Норвегия) – 87,23.
2. Риома Кимата (Япония) – 83,45.
3. Крис Корнинг (США) – 82,18.
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