Рекордный трюк помог Брукс принести Великобритании 1-е в истории золото ЧМ в слоупстайле

16-летняя Миа Брукс принесла Великобритании первую в истории золотую медаль чемпионата мира в слоупстайле. Брукс выиграла первенство планеты, которое проходит в Бакуриани (Грузия), став первой женщиной, исполнившей трюк CAB 1440 с четырьмя поворотами в воздухе и двумя захватами доски. Брукс набрала 91,38 балла, опередив олимпийскую чемпионку Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии.

В соревнованиях мужчин лучший результат показал норвежец Маркус Кливленд.

Сноуборд. Чемпионат мира. Бакуриани, Грузия

Слоупстайл. Женщины

1. Миа Брукс (Великобритания) – 91,38.

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 88,78.

3. Мияби Оницука (Япония) – 83,05.

Мужчины

1. Маркус Кливленд (Норвегия) – 87,23.

2. Риома Кимата (Япония) – 83,45.

3. Крис Корнинг (США) – 82,18.