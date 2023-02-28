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Кершоу: отсутствие России даёт США хорошие шансы в женской эстафете

Кершоу: отсутствие России даёт США хорошие шансы в женской эстафете
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о шансах женской сборной США завоевать медали в эстафете на чемпионате мира – 2023 в Планице.

«Отсутствие сборной России даёт американкам хорошие шансы в эстафете. Давайте будем называть вещи своими именами. Россия выиграла эстафету на Олимпиаде. За них тогда выступали Сорина, Непряева, Ступак и Степанова. Теперь вспомним прошлый чемпионат мира, когда США были очень близки к завоеванию медали, но у Диггинс внезапно закончились силы. С Джессикой подобное бывает в одной гонке из ста. Возможно, тогда это случилось из-за того, что она проводила слишком много гонок подряд. В этом сезоне Диггинс позволяет себе пропускать соревнования, и мы видели, как она была хороша в командном спринте», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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