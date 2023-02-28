Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, после дня отдыха возобновятся соревнования на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будет разыгран один комплект медалей. Лыжницы определят чемпионку в 10-километровой индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом.
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 28 февраля
Лыжные гонки
14:30. Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль.
Прыжки на лыжах с трамплина
20:30. Женщины. Трамплин HS-138. Квалификация.
Действующей чемпионкой мира в разделке является норвежка Тереза Йохауг, призёрами гонки в 2021 году стали представительницы Швеции — Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, которые в Планице уже поднимались на пьедестал почёта в скиатлоне.
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