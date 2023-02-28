Пойманный за переливанием крови лыжник вернулся в спорт спустя четыре года
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Австрийский лыжник Макс Хауке, дисквалифицированный за применение допинга, был зарегистрирован для участия в гонке Наттвасан на 90 км вольным стилем, сообщает Langrenn.
Хауке был отстранён от спорта на четыре года по делу о допинге. 1 марта 2023 года срок дисквалификации австрийского спортсмена за кровяной допинг истечёт. Лыжник сможет принять участие в гонке Наттвасан, которая состоится 3 марта.
Напомним, Хауке оказался среди 23 спортсменов, пойманных на переливании крови на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Во время рейда австрийской полиции Хауке был пойман с поличным — спортсмена застали с иглой в руке. Помимо Хауке, были отстранены его партнёр по сборной Доминик Бальдауф и казахстанский лыжник Алексей Полторанин.
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