Пойманный за переливанием крови лыжник вернулся в спорт спустя четыре года

Австрийский лыжник Макс Хауке, дисквалифицированный за применение допинга, был зарегистрирован для участия в гонке Наттвасан на 90 км вольным стилем, сообщает Langrenn.

Хауке был отстранён от спорта на четыре года по делу о допинге. 1 марта 2023 года срок дисквалификации австрийского спортсмена за кровяной допинг истечёт. Лыжник сможет принять участие в гонке Наттвасан, которая состоится 3 марта.

Напомним, Хауке оказался среди 23 спортсменов, пойманных на переливании крови на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Во время рейда австрийской полиции Хауке был пойман с поличным — спортсмена застали с иглой в руке. Помимо Хауке, были отстранены его партнёр по сборной Доминик Бальдауф и казахстанский лыжник Алексей Полторанин.