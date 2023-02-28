«Это реально её гонка». Вяльбе — о победе Степановой в женской разделке на 10 км

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Вероники Степановой в гонке свободным стилем на 10 км на «Чемпионских высотах».

«Гонка была неожиданная, потому что Вероника в первые три дня соревнований чувствовала себя не очень хорошо. Но это реально её гонка. Мне кажется, она гораздо легче, чем Наталья. Поэтому в такую погоду ей было полегче. Но мне приятно, что она стоит на первом месте. После неудач человеку нужно немного радости, счастья. Безусловно, это самое лучшее, чтобы вновь появилась вера в себя.

В целом гонка интересная. В десятке есть несколько имён, которых мы и не ожидали здесь увидеть. Это Перевозчикова, Заборская. Потерялась Катюшка Смирнова. Но тем и интереснее соревнования, что практически каждый день есть какие-то сюрпризы.

Кулешову знаю много лет, и мне было очень обидно услышать из её уст, что она покидает спорт и хочет воспитывать ребёнка. Благо дурь эта быстро у неё прошла и она вернулась. Только обидно, что это произошло как раз в олимпийский год. Мне кажется, Насте сейчас не хватает стабильности. Но десятка, а ещё лучше тридцатка – это реально её гонка. Сегодня она, конечно, порадовала – и себя, и всю свою спортивную семью», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».