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Вероника Степанова отказалась общаться с пишущими журналистами после победы в разделке

Вероника Степанова отказалась общаться с пишущими журналистами после победы в разделке
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Российская лыжница Вероника Степанова, выигравшая гонку свободным стилем на 10 км на «Чемпионских высотах», не стала общаться с пишущими журналистами после соревнования.

«Пришлите мне вопросы в соцсети или на электронную почту. Возможно, отвечу. Пару вопросов? Зачем?» — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 28.24,6.
2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 24,6 секунды.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +35,8.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

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