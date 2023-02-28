Степанова: результат был важен психологически, хотя не расстроилась бы и от 10-го места

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала победу в женской разделке на 10 км на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

«После спринта говорила, что всё будет? Я свои обещания сдерживаю. Не то чтобы воскресла, просто дала немного расслабиться своим соперницам и вызвала такой снегопад. Это моя погода. Сегодня все карты сошлись.

Моя особенность в том, что я умею собираться в нужный момент. И сегодня мы сделали всё как надо, и было бы странно, если бы не показала такой результат. Он был сегодня важен эмоционально-психологически, хотя не расстроилась бы и от десятого места. Эмоциональная устойчивость очень важна для спортсмена, и сегодня я это ещё раз доказала. Даже если у тебя было несколько неудач подряд, обязательно всё вернётся на круги своя. Это моя десятка, и я её сегодня забрала.

Я ни за кем не гналась, а бежала свою гонку. Первый круг шла с относительным запасом, а на втором отдала всё, что у меня было. Когда Юрий Викторович на трассе затих и не стал меня подгонять, поняла, что сегодня будет золото.

Сегодня большую часть болельщиков сдуло, но спасибо тем самым стойким и смелым, которые остались. Я слышала их буквально везде, хоть их и было не так много. Они стояли в самых нужных местах, их поддержка и тепло ощущались. Местами были порывы, меня сдувало, и я раскрывалась из-за этого. Но сегодня все были в одинаковых условиях», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».