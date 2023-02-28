Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от мужской разделки на «Чемпионских высотах»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от мужской разделки на 15 км на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область). Гонка состоится завтра, 1 марта, начало — в 11:00 мск.

«Хотелось бы, чтобы у мужчин не было каких-то жутких сюрпризов. Не люблю, когда на пьедестале появляются какие-то незнакомые фамилии. Уверена, мы увидим не менее интересную борьбу, чем сегодня. Многое будет зависеть от того, сколько выпадет снега, потому что лёгким спортсменам в снегопад попроще, чем тяжёлым.

Хочется, чтобы Денис Спицов себя проявил, потому что он после серьёзной болезни, после антибиотиков. Мы его здесь видели не в таких хороших кондициях. Понятно, что один из фаворитов – Александр Большунов. Надеюсь увидеть завтра на дистанции Сергея Устюгова, который просто превосходно подвёлся к этим соревнованиям. Также Артём Мальцев, Иван Якимушкин. Уверена, завтра будет очень красивая и интересная борьба.

Почему против сенсаций от молодых? Буду очень рада, если на пьедестале окажется Коростелёв. Или Тимашов, Ардашев. Но эти фамилии не новые. А вот если увидим на пьедестале того, о ком никогда не слышали и кто был всё время за тридцаткой, наверное, тогда мы должны будем все вздрогнуть. Но, конечно, я уверена, что такого завтра не произойдёт», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».