Сорин: Степанова бежала на морально-волевых. Хотелось бы, чтобы состояние другое было

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Вероники Степановой в разделке на 10 км на «Чемпионских высотах». Лыжница завоевала золото в этой гонке.

«Вероника сегодня бежала на морально-волевых. Молодец, собралась. Конечно, по движению, по состоянию это немножко не то, что мы планировали, но гораздо лучше, чем то, что было на классической части. Скиатлон, в принципе, на классике для неё уже закончился, и на коньке она уже там особо не сопротивлялась. Сегодня, как говорится, включилась, от и до отработала, задачи выполнила. Но, конечно, хотелось бы, чтобы состояние немножко другое было.

Надо понимать, что это не коронная дисциплина Непряевой. Была бы трасса пожёстче, я думаю, они бы с Непряевой в одни ноги пробежали бы. Наташе сегодня тоже было тяжело, но в любом случае это не умаляет заслуг Вероники. Она с задачей справилась, к тому же, помимо Наташи, у нас есть и другие достойные соперницы. Та же Маша Истомина сегодня бежала на победу, но не хватило на второй части дистанции. И Анастасия Кулешова тоже сегодня покусалась. Молодец Вероника, показала и доказала, что она в коньке в любом состоянии может себя проявлять, показывать результат, поэтому мы сегодня довольны.

Вероника любит лезть на рожон, если подбирать выражение (улыбается). Она любит чётко сказать о своей цели, сказать, к чему она готовится. Психологически, конечно, непросто вот так говорить и потом выполнять это. Всё-таки давление сразу же увеличивается, но она с этим давлением справилась.

Вероника сказала, что для победы над Непряевой необходимо рисковать? Сегодня риска не было, она имела в виду подготовку. Мы с ней рисковали, долго были на высоте. До последнего были сомнения, но решили всё-таки ничего не менять и попробовать. Конечно, в будущем вот так уже выступать не будем. Наверное, мы чересчур сильно поверили в возможности Вероники в ноябре-декабре. Но она всё-таки не терминатор, поэтому для неё тоже есть какие-то рамки и в подготовке. В этом году мы с ней гораздо жёстче прошли. Это, конечно, вылилось в хороший результат в начале сезона, по ходу сезона, но всему есть мера, и надо где-то быть аккуратнее. Хорошо, что это произошло именно в этот сезон, когда нет международных стартов, но в любом случае за подготовку Вероники к главному старту можно поставить троечку», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.