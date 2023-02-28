Непряева: насколько я знаю, очень многие иностранные спортсмены хорошо к нам относятся

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась об отношении иностранных спортсменов к россиянам.

«На самом деле, насколько я знаю, очень многие иностранные спортсмены хорошо к нам относятся. В социальных сетях я постоянно общалась с двумя-тремя лыжницами, мы и сейчас общаемся так же тепло. Никакие внешние факторы на наше общение не повлияли. Больше того, одна из них даже первая мне написала после того, что случилось прошлой зимой», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.