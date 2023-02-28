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«Язык не поворачивается назвать себя королевой». Наталья Непряева — о статусе в сборной

«Язык не поворачивается назвать себя королевой». Наталья Непряева — о статусе в сборной
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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о своём статусе в женской сборной России.

«Приятно слышать, что меня называют российской королевой лыж, но… Я ни в коем случае не считаю себя королевой. Наверное, это всё-таки былые заслуги ещё свою роль играют. Но у меня язык не поворачивается назвать себя королевой. Назвать себя так –
значит, поставить в один ряд с выдающимися лыжницами прошлого, такими как Елена Валерьевна Вяльбе, например. Разве можно на данный момент нас сравнивать? Лидер – да. Безусловно, я ощущаю себя лидером женской сборной России, но не королевой», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Сегодня, 28 февраля, Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем на 10 км на «Чемпионских высотах».

«Я — королева лыж? Нет, но я лидер сборной России». Интервью с Натальей Непряевой «Я — королева лыж? Нет, но я лидер сборной России». Интервью с Натальей Непряевой
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