«Язык не поворачивается назвать себя королевой». Наталья Непряева — о статусе в сборной

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась мнением о своём статусе в женской сборной России.

«Приятно слышать, что меня называют российской королевой лыж, но… Я ни в коем случае не считаю себя королевой. Наверное, это всё-таки былые заслуги ещё свою роль играют. Но у меня язык не поворачивается назвать себя королевой. Назвать себя так –

значит, поставить в один ряд с выдающимися лыжницами прошлого, такими как Елена Валерьевна Вяльбе, например. Разве можно на данный момент нас сравнивать? Лидер – да. Безусловно, я ощущаю себя лидером женской сборной России, но не королевой», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Сегодня, 28 февраля, Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем на 10 км на «Чемпионских высотах».