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«У меня есть спортивная злость». Непряева — о поиске мотивации для выступлений в России

«У меня есть спортивная злость». Непряева — о поиске мотивации для выступлений в России
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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о поиске мотивации в условиях отсутствия международных стартов.

«Могу сказать, что я, начиная с лета, не отдавалась настолько тренировочному процессу, как это было раньше. Но всё равно пытаешься искать мотивацию, стараешься убеждать себя, что это твоя работа, что ты зарабатываешь этим деньги. Но уже немножко так… Может, приоритеты в жизни чуть поменялись. Посмотрим, что будет дальше.
А психологический отдых нужен любому спортсмену. Пока у меня нет таких проблем, что «всё, я устала, оставьте все меня в покое, я ничего не хочу». Я хочу бегать. У меня есть спортивная злость, самолюбие. Мотивирую себя тем, что нужно выходить на старт и быть первой», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

«Я — королева лыж? Нет, но я лидер сборной России». Интервью с Натальей Непряевой «Я — королева лыж? Нет, но я лидер сборной России». Интервью с Натальей Непряевой
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