«Не могу так рисковать». Непряева объяснила, почему не фотографируется с болельщиками

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, почему отказывается фотографироваться с болельщиками.

«Болельщики добавляют адреналина и мотивации, ведь люди настолько искренне свои эмоции выплёскивают, скандируют имена. Когда своё имя слышишь – это подбадривает. Я хотела бы поблагодарить болельщиков за то, что они приходят на наши соревнования. Хотя многие из них меня осуждают, наверное. Ведь я практически не фотографируюсь с ними, не раздаю автографы.

Я хотела бы объяснить свою позицию. Сейчас я стараюсь минимизировать любые контакты, особенно в местах скопления людей. Очень многие сейчас болеют, в том числе и спортсмены. Многие либо в данный момент заболели, либо только-только переболели. У меня тоже за последнюю неделю дважды визуально проявлялись простудные признаки. К счастью, ни во что большее это не переросло. Но я понимаю, что организм ослаблен, поскольку с набором спортивной формы больше риск подхватить какой-то вирус.

Я знаю, что на меня обижаются за то, что я отказываюсь морозиться и фотографироваться со всеми, но каждому нереально угодить. Я как профессиональный спортсмен не могу подвергать риску своё здоровье и три часа после гонки общаться с болельщиками. Я понимаю, что мне после гонки нужно по минимуму закатиться – из-за холодной и ветреной погоды, а не раздавать автографы, а тем более фотографироваться и обниматься с болельщиками. Прошу меня понять», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.