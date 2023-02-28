Непряева: в начале сезона были гонки, когда мне было тяжело

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в начале текущего сезона.

«Когда самочувствие хорошее, когда уверена в своих силах, то получаешь удовольствие от гонок. Да, такие гонки у меня были. И сейчас гонок, от которых я, как сказала бы Юля Ступак, кайфую, гораздо больше, чем в начале сезона. Дай бог, чтобы и дальше это удовольствие продолжалось. Но были гонки, особенно в начале сезона, когда мне было тяжело», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.