Непряева: в начале сезона были гонки, когда мне было тяжело

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в начале текущего сезона.
«Когда самочувствие хорошее, когда уверена в своих силах, то получаешь удовольствие от гонок. Да, такие гонки у меня были. И сейчас гонок, от которых я, как сказала бы Юля Ступак, кайфую, гораздо больше, чем в начале сезона. Дай бог, чтобы и дальше это удовольствие продолжалось. Но были гонки, особенно в начале сезона, когда мне было тяжело», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
- 28 февраля 2023
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:33
-
15:24
-
15:20
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:37
-
14:30
-
14:16
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:50
-
12:48
-
12:29
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
11:57
-
11:42
-
11:26
-
10:58
-
10:58
-
09:50
-
09:00
-
08:00
-
00:56
- 27 февраля 2023
-
23:34
-
22:20
-
21:29
-
21:21