Лыжница Непряева: многие хейтят меня по разным поводам, но это их право

Российская лыжница Наталья Непряева высказалась о критике в свой адрес.
«На самом деле за столько лет у меня прочный панцирь вырос, который защищает меня от всего. Я психологически устойчива и к хейту, и к похвалам. Я просто знаю, что я могу и что не могу, и делаю то, что могу. Что там говорят… Не то чтобы я совсем была равнодушна, но я трезво оцениваю ситуацию. Я прекрасно понимаю, что меня очень многие хейтят по разным поводам, но это их право. Пусть эти люди радуются результатам своих любимых спортсменок, а я буду радовать тех, кто болеет за меня. Я с полной уверенностью могу сказать, что никакие разговоры не влияют на мою психику и моё настроение. Хотела бы пожелать научиться тому же самому юным лыжницам. Самое главное – не обращать внимание на внешние раздражители, иметь здоровую самооценку и понимать, что ты должна сделать», — сказала Непряева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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