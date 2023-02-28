Елена Вяльбе сравнила Веронику Степанову с Анфисой Резцовой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила лыжницу Веронику Степанову с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону и олимпийской чемпионкой в лыжных гонках Анфисой Резцовой.

«Вероника перед гонкой заявила, что обыграть пиковую Наташу Непряеву на одном из главных стартов является её мечтой? Ну отлично, когда спортсмен ставит перед собой цель. А если не ставить цель обыграть лидера, нафига ты вообще на старт выходишь? Если бы я так же высказывалась до гонки, на меня никакого давления это бы не оказывало. Другое дело, когда приезжали в советское время партийные работники и говорили: «Вперёд, за Родину-мать, позади Москва, отступать некуда», — это напрягало.

Вероника никогда не стесняется в высказываниях и всегда говорит, чего именно она сама от себя ждёт. Это её стиль и отчасти возможность оказать давление на соперниц – прочитают и будут «убиты» до старта. Раньше Анфиса Резцова делала то же самое. Прямо в стартовом городке подходила к соперницам, опускала руку на плечо и говорила: «Ну чё, получишь сегодня от меня две минуты!» На многих действовало психологически негативно. К счастью, ко мне она так ни разу не подходила.

Сама я так никогда не делала. Я единственный раз в жизни до старта сказала, что я выиграю эту гонку, и очень сильно об этом пожалела, хотя я её и выиграла, но гонка далась очень тяжело. После этого я больше никогда не говорила такого», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.