Вяльбе: хочется, чтобы выигрывали не только Непряева и Степанова? Так нужно тренироваться

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о конкуренции в женской сборной России.

«Хочется разнообразия, чтобы выигрывали не только Непряева или Степанова? Так нужно тренироваться, чтобы их обыгрывать. Думаю, все, кто выходит на старт, хотят обыграть лидеров. Но всегда есть те, с кем борется не целая страна, а несколько стран. Очень хочу, чтобы полностью раскрылась Маша Истомина. Она неимоверно волевой человек, учитывая, сколько у неё проблем со здоровьем. Маша поздно пришла в наш вид спорта, но она очень терпеливая девочка. У неё болят пятки, а она выходит на старт и через боль показывает хороший результат. Мне хочется, чтобы такие люди, как она, были потом богом поцелованы, как говорится. Когда у человека всё вроде бы легко – это одно, а когда он идёт к своей цели через не могу — я к таким отношусь с большим уважением.

В женской сборной, стоит признать, не такая длинная скамейка запасных, как у мужчин. У ребят скамейка длиннее, и они выступают более стабильно. Что касается женщин, то я реально жду, когда начнут хорошие результаты показывать – не говорю, что в этом сезоне, – Женя Крупицкая, Ольга Жолудева. Лиза Пантрина добилась хорошего прогресса, хотя все говорили, что она только спринтер. Катя Смирнова сильно прибавила. Девчонки у нас есть, просто всему своё время. В целом мы не должны унывать, что у нас не хватает спортсменок. У нас хорошая женская команда, в том числе молодые спортсменки», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.