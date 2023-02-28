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Американка Джессика Диггинс выиграла гонку свободным стилем на ЧМ-2023 по лыжным гонкам

Американка Джессика Диггинс выиграла гонку свободным стилем на ЧМ-2023 по лыжным гонкам
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В Планице (Словения) на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам завершилась женская разделка на 10 км. Победительницей гонки стала американская лыжница Джессика Диггинс.

Второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон, уступившая лидеру 14 секунд. Тройку замкнула ещё одна шведская лыжница – Эбба Андерссон.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

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