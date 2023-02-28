Джессика Диггинс завоевала первое золото на ЧМ в личных гонках

Американская лыжница Джессика Диггинс стала первой в гонке свободным стилем на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
Это золото стало первым для 31-летней Диггинс в личных гонках на чемпионатах мира. Американская спортсменка становилась чемпионкой мира в командном спринте на турнире в Валь-ди-Фьемме в 2013 году. Также на счету 31-летней лыжницы две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.
1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
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