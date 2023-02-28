«Не могла перестать плакать после гонки». Диггинс — о победе в разделке на ЧМ-2023

Американская лыжница Джессика Диггинс поделилась эмоциями от победы в гонке свободным стилем на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
«Я не могла перестать плакать после гонки. Не могла насладиться моментом, потому что ничего не видела из-за слёз. Это нечто особенное. У меня были фантастические лыжи. Пока я бежала, мне аплодировали. Это невероятное чувство», — приводит слова Диггинс NRK.
Диггинс прошла дистанцию за 23.40,8. Второе место заняла шведская лыжница Фрида Карлссон, уступившая лидеру 14 секунд. Тройку замкнула ещё одна представительница Швеции – Эбба Андерссон.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
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