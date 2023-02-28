Оргкомитет ЧМ-2023 в Планице объяснил низкую посещаемость ковидом и событиями на Украине

Генеральный секретарь организационного комитета чемпионата мира по лыжным видам спорта-2023 Томаш Шустершич высказался о низкой посещаемости турнира.

«Достоверно можно говорить о стечении разных обстоятельств. Все началось с эпидемии коронавируса, которая длилась несколько лет. В последний год спецоперация (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ) на Украине подняла цены на энергоносители и сопутствующие услуги до небес.

Если посмотреть, еще осенью 2022 года, когда мы начали продавать дневные билеты, атмосфера была немного мрачной и болезненной. Сообщения о covid-19 полностью не утихли, но цены также начали расти, и, возможно, здесь тоже можно ищите причины плохой реакции зрителей. Кубок мира в Катаре уже внес свой вклад в зимний сезон», — приводит слова Шустершича Zurnal24 со ссылкой на шоу Odmevi.

Чемпионат мира в Планице проходит с 22 февраля по 5 марта. По прогнозам турнир должно было посетить более 150 000 человек. Напомним, российские спортсмены не участвуют в мировом первенстве из-за событий на Украине.