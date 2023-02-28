Генсек FIS – о низкой посещаемости ЧМ: мы разочарованы, но это не конец света

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о низкой посещаемости чемпионата мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).

«В Планице один из лучших скандинавских лыжных центров в мире. Организация также идеальна, и, как вы знаете, всем нам хотелось бы больше зрителей. Мы разочарованы, но это не конец света. Но с точки зрения спортивных и телевизионных трансляций мероприятие проходит идеально», — приводит слова Виона Zurnal24.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.