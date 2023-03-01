Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 28 февраля, медальный зачёт

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), в воскресенье, 28 февраля, были разыграны медали в женской разделке на 10 км.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 10 км, свободный стиль. Женщины.
1. Джессика Диггинс (США) — 23.40,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 14,0 секунды.
3. Эбба Андерссон (Швеция) +19,5.
Медальный зачёт после шестого дня соревнований
1. Норвегия – 14 медалей (6 золотых – 4 серебряные — 4 бронзовые).
2. Германия – 8 (3-4-1).
3. Швеция – 8 (3-3-2).
4. Польша – 1 (1-0-0).
5. Австрия – 4 (0-2-2).
6. Италия – 1 (0-1-0).
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
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